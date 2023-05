Nvidia, US-Schuldenobergrenze, Tesla vs. US-Automarkt - Calling USA

Antonie hat sich bei Nvidia eingefunden. Über die Ertragszahlen und Prognosen staunen die Analysten. Patrik hat die Chartanalyse dazu. Dazu geht es unter anderem um populäre Marken in den USA. Da darf Tesla nicht fehlen, auch wenn das Ergebnis überrascht. Zudem beleuchten wir erste Veränderungen am US-Automobilmarkt und was die Diskussion um die Schuldenobergrenze an den Märkten bewirkt. Dazu gibt es noch spannende News von Salesforce und AMD.

⚡📈 Realtime-Indikationen ►► https://bnpp.lk/realtimekurse ℹ️ Weitere Informationen Zur Sendung: ►► https://www.callingusa.de 🌐 BNP Paribas Zertifikate im Web ►► https://bnpp.lk/bnpp-zertifikate 📣 Unsere Produkte Zertifikate ►► https://bnpp.lk/zertifikate Knockouts ►► https://bnpp.lk/knockouts Optionsscheine ►► https://bnpp.lk/optionsscheine Faktor Zertifikate ►► https://bnpp.lk/faktor 📱 Realtime-Indikationen, dailys und Produkte in der App iOS ►► https://bnpp.lk/ios-app Android ►► https://bnpp.lk/android-app 🧾 Wichtige rechtliche Hinweise https://derivate.bnpparibas.com/service/rechtliche-hinweise/ Datum und Uhrzeit der ersten Verbreitung der Empfehlung: 25.05.2023 18.00 Uhr Grundsätze zur Weitergabe von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen sowie Informationen über eigene Interessen und Interessenkonflikte: https://derivate.bnpparibas.com/service/disclosure/grundsatze-zur-weitergabe-von-anlage--und-anlagestrategieempfehlungen/ Informationen über Interessen und Interessenkonflikte des Erstellers #1: https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/disclaimer/disclosures/Offenlegung_AntonieKlotz.pdf Informationen über Interessen und Interessenkonflikte des Erstellers #2: https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/disclaimer/disclosures/offenlegung_patrikleuchte.pdf