SANTA CLARA (dpa-AFX) - Das Geschäft des Chip-Konzerns NVIDIA ist im letzten Quartal mit dem zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang an der Spitze abermals rasant gewachsen. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar (105,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 109 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unter dem Strich sprang der Gewinn auf 65,3 Milliarden Dollar hoch - ebenfalls gut doppelt so viel wie vor einem Jahr.

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Anleger zeigten sich erleichtert, auch weil die Umsatzprognose für das laufende Quartal ebenfalls über den Vorhersagen von Experten lag. In einer ersten Reaktion legte die Nvidia-Aktie im nachbörslichen US-Handel um fast vier Prozent zu.

Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.

Huang zeigt sich Bereit für Rückkehr

Wenige Stunden vor Nvidias Zahlenvorlage verkündete Huang, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat ihm dies anbieten würde. Aus dem Gremium hatte es erst am Vortag über Medienberichte geheißen, man habe derzeit keine Überlegungen, den langjährigen Chef zurückzuholen. Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt, während nach einer dauerhaften Nachfolgelösung für Huang gesucht wird.

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Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz geworden. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google (Alphabet C (ex Google)) oder Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) füllen ganze Rechenzentren damit./so/DP/he