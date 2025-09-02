NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Zuletzt ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 233,71 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die NXP Semiconductors-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 233,71 USD. Bei 234,08 USD erreichte die NXP Semiconductors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 232,50 USD. Bisher wurden heute 23.456 NXP Semiconductors-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 9,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem NXP Semiconductors seine Aktionäre 2024 mit 4,06 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,27 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.07.2025 hat NXP Semiconductors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,93 Mrd. USD – eine Minderung von 6,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,13 Mrd. USD eingefahren.

NXP Semiconductors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 11,78 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

