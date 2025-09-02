NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Zuletzt ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 233,71 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr stieg die NXP Semiconductors-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 233,71 USD. Bei 234,08 USD erreichte die NXP Semiconductors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 232,50 USD. Bisher wurden heute 23.456 NXP Semiconductors-Aktien gehandelt.
Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 9,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem NXP Semiconductors seine Aktionäre 2024 mit 4,06 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,27 USD je Aktie ausschütten.
Am 21.07.2025 hat NXP Semiconductors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,93 Mrd. USD – eine Minderung von 6,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,13 Mrd. USD eingefahren.
NXP Semiconductors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 11,78 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie
Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial
NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus
Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben
Ausgewählte Hebelprodukte auf NXP Semiconductors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NXP Semiconductors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|27.07.2018
|NXP Semiconductors Buy
|Deutsche Bank AG
|03.05.2018
|NXP Semiconductors Buy
|Drexel Hamilton
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.03.2018
|NXP Semiconductors Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.2017
|NXP Semiconductors Neutral
|Instinet
|03.11.2016
|NXP Semiconductors Neutral
|Mizuho
|01.11.2016
|NXP Semiconductors Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|28.10.2016
|NXP Semiconductors Hold
|SunTrust
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NXP Semiconductors N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen