NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 226,03 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die NXP Semiconductors-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 226,03 USD ab. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 225,40 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 227,40 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 30.021 Aktien.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 256,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 11,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,09 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,48 Prozent.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,27 USD ausgeschüttet werden.

NXP Semiconductors ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,93 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NXP Semiconductors 3,13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

NXP Semiconductors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 02.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,78 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

