NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 222,18 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die NXP Semiconductors-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 222,18 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 221,78 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 47.935 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 15,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 33,35 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,27 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,93 Mrd. USD – eine Minderung von 6,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,13 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können NXP Semiconductors-Anleger Experten zufolge am 02.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,78 USD fest.

