NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von NXP Semiconductors

So bewegt sich NXP Semiconductors

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NXP Semiconductors-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 224,34 USD ab.

Die NXP Semiconductors-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 224,34 USD abwärts. Im Tief verlor die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 223,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 223,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 38.920 NXP Semiconductors-Aktien.

Bei einem Wert von 256,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NXP Semiconductors-Aktie 51,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,23 USD aus.

NXP Semiconductors ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,13 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 02.11.2026 dürfte NXP Semiconductors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

