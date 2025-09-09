NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 222,93 USD.

Der NXP Semiconductors-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 222,93 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 221,63 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 224,12 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 40.862 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,52 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,57 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,27 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2024.

Am 21.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,58 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat NXP Semiconductors im vergangenen Quartal 2,93 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NXP Semiconductors 3,13 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der NXP Semiconductors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 02.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,78 USD je Aktie belaufen.

