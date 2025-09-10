DAX23.664 +0,1%ESt505.377 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.050 +1,2%Nas22.034 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1746 +0,4%Öl66,44 -1,7%Gold3.638 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei NXP Semiconductors am Donnerstagnachmittag zu

11.09.25 16:13 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei NXP Semiconductors am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 221,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
186,50 EUR -2,50 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 221,44 USD. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 223,00 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 221,53 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 48.136 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2024 auf bis zu 256,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 15,84 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Mit Abgaben von 33,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,27 USD.

NXP Semiconductors gewährte am 21.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NXP Semiconductors 2,58 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,43 Prozent zurück. Hier wurden 2,93 Mrd. USD gegenüber 3,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 11,78 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus

Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben

