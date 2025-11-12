DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,91 +2,1%Nas23.309 -0,7%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,74 -3,7%Gold4.200 +1,8%
NXP Semiconductors im Fokus

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag gefragt

12.11.25 16:08 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Das Papier von NXP Semiconductors konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 205,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
176,00 EUR -0,50 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NXP Semiconductors-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 205,51 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 206,92 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 205,12 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 39.377 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2025 auf bis zu 255,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 24,28 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,16 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus.

Am 27.10.2025 legte NXP Semiconductors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,82 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat NXP Semiconductors im vergangenen Quartal 3,17 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NXP Semiconductors 3,25 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,76 USD je Aktie in den NXP Semiconductors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
