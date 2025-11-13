NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken NXP Semiconductors am Nachmittag ins Plus

So bewegt sich NXP Semiconductors

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 204,30 USD.

Um 15:53 Uhr wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 204,30 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 204,53 USD. Bei 202,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.898 NXP Semiconductors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 255,40 USD. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 25,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 148,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NXP Semiconductors-Aktie 37,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,16 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NXP Semiconductors am 27.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,17 Mrd. USD, gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,37 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von NXP Semiconductors wird am 09.02.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 11,76 USD je Aktie aus.

