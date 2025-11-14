NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken NXP Semiconductors am Nachmittag auf rotes Terrain

Kurs der NXP Semiconductors

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 198,00 USD ab.

Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 198,00 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 196,67 USD. Bei 198,83 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.602 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (255,40 USD) erklomm das Papier am 21.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NXP Semiconductors-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,09 USD ab. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 25,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,16 USD. Im Vorjahr hatte NXP Semiconductors 4,06 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 27.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,82 USD je Aktie generiert. NXP Semiconductors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 09.02.2026 dürfte NXP Semiconductors Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 11,76 USD je Aktie aus.

