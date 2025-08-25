DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.267 ±-0,0%Nas21.466 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.386 +0,6%
Kursentwicklung

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors zeigt sich am Nachmittag fester

26.08.25 16:10 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Zuletzt stieg die NXP Semiconductors-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 238,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
203,00 EUR 2,00 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 238,19 USD zu. Im Tageshoch stieg die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 238,53 USD. Bei 235,84 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der NXP Semiconductors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.404 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 257,26 USD. Gewinne von 8,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (148,09 USD). Mit einem Kursverlust von 37,83 Prozent würde die NXP Semiconductors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,27 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 21.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NXP Semiconductors mit einem Umsatz von insgesamt 2,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,43 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 02.11.2026.

In der NXP Semiconductors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
