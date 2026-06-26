NYSE-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im S&P 500

Index im Fokus

S&P 500-Handel am Dienstagnachmittag.

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,70 Prozent fester bei 7.492,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60,759 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,012 Prozent fester bei 7.441,30 Punkten, nach 7.440,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.499,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.438,04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 7.580,06 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.343,72 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.204,95 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,25 Prozent zu. Bei 7.620,90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit KLA (+ 8,90 Prozent auf 303,18 USD), Air Products and Chemicals (+ 8,82 Prozent auf 295,29 USD), Sandisk (+ 8,66 Prozent auf 2.228,00 USD), Intel (+ 7,80 Prozent auf 142,00 USD) und Vertiv (+ 7,50 Prozent auf 329,98 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Zimmer Biomet (-7,87 Prozent auf 84,06 USD), The Mosaic (-5,79 Prozent auf 21,14 USD), Stryker (-5,55 Prozent auf 312,18 USD), AT&T (-4,95 Prozent auf 20,74 USD) und Coinbase (-4,93 Prozent auf 144,17 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12.479.345 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,087 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net