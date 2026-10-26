DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,47 -2,6%Nas 26.173 +0,8%Bitcoin 71.473 +0,4%Euro 1,1180 -0,3%Öl 116,0 -0,6%Gold 4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dow Jones-Performance

NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones steigen

NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones steigen

Aktuell agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
307.05 EUR -2.20 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
618.60 EUR 5.40 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen
Cisco Inc.
98.05 EUR 2.93 EUR 3.08 %
Charts | News | Analysen
Goldman Sachs
801.00 EUR 15.00 EUR 1.91 %
Charts | News | Analysen
Merck Co.
125.76 EUR -3.34 EUR -2.59 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
475.70 EUR 7.95 EUR 1.70 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
33.66 EUR 0.07 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
193.48 EUR 4.86 EUR 2.58 %
Charts | News | Analysen
Salesforce
221.25 EUR 1.55 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
352.60 EUR -8.10 EUR -2.25 %
Charts | News | Analysen
UnitedHealth Inc.
365.20 EUR -8.00 EUR -2.14 %
Charts | News | Analysen
Walt Disney
98.40 EUR -2.08 EUR -2.07 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,328.62 USD 113.46 USD 0.22 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,20 Prozent auf 52.321,90 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,774 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,922 Prozent höher bei 52.696,70 Punkten in den Handel, nach 52.215,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 52.263,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 52.620,19 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51.828,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der Dow Jones mit 51.947,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 47.207,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 3,86 Prozent auf 110,61 USD), Goldman Sachs (+ 2,50 Prozent auf 897,56 USD), NVIDIA (+ 2,42 Prozent auf 216,07 USD), Microsoft (+ 1,56 Prozent auf 532,70 USD) und Caterpillar (+ 1,15 Prozent auf 694,90 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Merck (-3,21 Prozent auf 140,60 USD), Walt Disney (-2,10 Prozent auf 110,16 USD), UnitedHealth (-2,03 Prozent auf 409,59 USD), Salesforce (-1,38 Prozent auf 245,14 USD) und Apple (-1,38 Prozent auf 342,94 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10.608.309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.