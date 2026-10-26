NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones steigen

Dow Jones-Performance

26.10.26 20:02 Uhr

Aktuell agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Um 20:00 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,20 Prozent auf 52.321,90 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,774 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,922 Prozent höher bei 52.696,70 Punkten in den Handel, nach 52.215,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 52.263,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 52.620,19 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51.828,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der Dow Jones mit 51.947,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 47.207,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 3,86 Prozent auf 110,61 USD), Goldman Sachs (+ 2,50 Prozent auf 897,56 USD), NVIDIA (+ 2,42 Prozent auf 216,07 USD), Microsoft (+ 1,56 Prozent auf 532,70 USD) und Caterpillar (+ 1,15 Prozent auf 694,90 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Merck (-3,21 Prozent auf 140,60 USD), Walt Disney (-2,10 Prozent auf 110,16 USD), UnitedHealth (-2,03 Prozent auf 409,59 USD), Salesforce (-1,38 Prozent auf 245,14 USD) und Apple (-1,38 Prozent auf 342,94 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10.608.309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net