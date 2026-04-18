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S&P 500 aktuell

NYSE-Handel: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen

24.04.26 22:32 Uhr
NYSE-Handel: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen | finanzen.net

Heute zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
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Indizes
S&P 500
7.165,1 PKT 56,7 PKT 0,80%
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Zum Handelsende ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,80 Prozent nach oben auf 7.165,08 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 57,753 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,363 Prozent stärker bei 7.134,21 Punkten, nach 7.108,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.168,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.112,82 Punkten verzeichnete.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,675 Prozent zu. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 24.03.2026, bei 6.556,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 6.915,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wurde der S&P 500 auf 5.484,77 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,47 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.168,59 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Organon Company (+ 30,93 Prozent auf 11,26 USD), Intel (+ 23,60 Prozent auf 82,54 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 13,91 Prozent auf 347,81 USD), QUALCOMM (+ 11,12 Prozent auf 148,85 USD) und Synopsys (+ 9,62 Prozent auf 500,82 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Charter A (-25,50 Prozent auf 180,13 USD), Comcast (-12,90 Prozent auf 27,56 USD), HCA (-8,77 Prozent auf 432,46 USD), Erie Indemnity (-6,14 Prozent auf 233,62 USD) und Robert Half (-5,85 Prozent auf 25,61 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 59.906.324 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,214 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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