NYSE-Handel: Das macht der S&P 500 nachmittags

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 performt heute positiv.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,82 Prozent stärker bei 7.194,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 57,819 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,499 Prozent auf 7.171,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7.135,95 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.126,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7.194,65 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0,579 Prozent. Der S&P 500 wies am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Wert von 6.343,72 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Wert von 6.939,03 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.569,06 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.194,65 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell QUALCOMM (+ 15,42 Prozent auf 180,06 USD), Teradyne (+ 15,06 Prozent auf 352,47 USD), Quanta Services (+ 14,54 Prozent auf 720,00 USD), Eli Lilly (+ 10,55 Prozent auf 941,00 USD) und Caterpillar (+ 10,53 Prozent auf 895,35 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Willis Towers Watson (-11,29 Prozent auf 257,35 USD), International Paper (-8,86 Prozent auf 30,61 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-8,59 Prozent auf 611,63 USD), Cardinal Health (-6,24 Prozent auf 190,16 USD) und Parker Hannifin (-5,89 Prozent auf 891,73 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 26.997.455 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,439 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net