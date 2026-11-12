NYSE-Handel Das macht der S&P 500 nachmittags

S&P 500 im Fokus

12.11.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 zeigt sich derzeit kaum verändert.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 7.612,26 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,692 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,768 Prozent tiefer bei 7.560,88 Punkten in den Handel, nach 7.619,38 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.652,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.550,84 Einheiten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 2,56 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7.807,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.748,50 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6.850,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Broadcom (+ 5,47 Prozent auf 364,11 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,89 Prozent auf 579,96 USD), Arista Networks (+ 4,54 Prozent auf 205,60 USD), Skyworks Solutions (+ 4,44 Prozent auf 91,53 USD) und Valero Energy (+ 4,31 Prozent auf 379,37 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Corteva (-18,53 Prozent auf 9,89 USD), Super Micro Computer (-11,21 Prozent auf 27,02 USD), Global Payments (-10,44 Prozent auf 89,77 USD), NVIDIA (-5,01 Prozent auf 165,03 USD) und Fidelity National Information Services (-4,67 Prozent auf 28,80 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 137.512.157 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,571 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,48 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net