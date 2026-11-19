Index-Performance im Fokus

Der Dow Jones sinkt aktuell.

Am Donnerstag gibt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 1,68 Prozent auf 49.353,09 Punkte nach. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,650 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,855 Prozent fester bei 50.627,36 Punkten, nach 50.198,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 49.091,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 50.454,81 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 5,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der Dow Jones bei 51.966,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der Dow Jones noch bei 53.463,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46.138,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 0,27 Prozent auf 206,44 USD), Home Depot (-0,31 Prozent auf 306,65 EUR), Travelers (-0,39) Prozent auf 390,05 USD), Amgen (-0,61 Prozent auf 441,19 USD) und American Express (-0,66 Prozent auf 313,33 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Nike (-4,85 Prozent auf 34,55 USD), UnitedHealth (-4,32 Prozent auf 334,81 USD), Merck (-3,50 Prozent auf 132,96 USD), Caterpillar (-3,11 Prozent auf 541,39 USD) und Visa (-2,88 Prozent auf 403,27 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38.346.323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net