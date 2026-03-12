DAX23.436 -0,7%Est505.715 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 +5,2%Nas22.123 -0,9%Bitcoin62.950 +2,8%Euro1,1444 -0,6%Öl101,4 -0,3%Gold5.050 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX volatil -- US-Börsen uneins -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NYSE-Handel im Blick

NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag in Rot

13.03.26 18:00 Uhr
NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag in Rot | finanzen.net

Beim Dow Jones stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
129,84 EUR 0,48 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
181,02 EUR -1,46 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
220,00 EUR -2,30 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
181,00 EUR 1,32 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
345,75 EUR -4,00 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,38 EUR -0,56 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
173,30 EUR 1,22 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
278,20 EUR -1,45 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
245,40 EUR 3,45 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
45,00 EUR 1,08 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
86,69 EUR 0,30 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.640,5 PKT -37,4 PKT -0,08%
Charts|News|Analysen

Am Freitag notiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,04 Prozent schwächer bei 46.661,31 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,654 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,21 Prozent auf 47.242,52 Punkte an der Kurstafel, nach 46.677,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 47.123,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46.603,70 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 1,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49.500,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48.458,05 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der Dow Jones 40.813,57 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,56 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 46.603,70 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2,67 Prozent auf 210,22 USD), Sherwin-Williams (+ 1,48 Prozent auf 322,40 USD), Verizon (+ 1,46 Prozent auf 51,37 USD), UnitedHealth (+ 1,40 Prozent auf 280,92 USD) und 3M (+ 1,18 Prozent auf 150,86 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,85 Prozent auf 193,61 USD), Apple (-1,46 Prozent auf 252,03 USD), Microsoft (-1,44 Prozent auf 396,07 USD), Amazon (-0,90 Prozent auf 207,64 USD) und NVIDIA (-0,87 Prozent auf 181,54 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17.097.599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,886 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen