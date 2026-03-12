NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag in Rot

NYSE-Handel im Blick

Beim Dow Jones stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,04 Prozent schwächer bei 46.661,31 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,654 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,21 Prozent auf 47.242,52 Punkte an der Kurstafel, nach 46.677,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 47.123,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46.603,70 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 1,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49.500,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48.458,05 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der Dow Jones 40.813,57 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,56 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 46.603,70 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2,67 Prozent auf 210,22 USD), Sherwin-Williams (+ 1,48 Prozent auf 322,40 USD), Verizon (+ 1,46 Prozent auf 51,37 USD), UnitedHealth (+ 1,40 Prozent auf 280,92 USD) und 3M (+ 1,18 Prozent auf 150,86 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,85 Prozent auf 193,61 USD), Apple (-1,46 Prozent auf 252,03 USD), Microsoft (-1,44 Prozent auf 396,07 USD), Amazon (-0,90 Prozent auf 207,64 USD) und NVIDIA (-0,87 Prozent auf 181,54 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17.097.599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,886 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net