NYSE-Handel: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone

Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Um 17:57 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,56 Prozent höher bei 52.611,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,318 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,289 Prozent auf 52.168,18 Punkte an der Kurstafel, nach 52.319,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.629,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.026,64 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wurde der Dow Jones auf 51.078,88 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, lag der Dow Jones bei 46.565,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, stand der Dow Jones bei 44.494,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,74 Prozent. Bei 52.655,66 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 5,14 Prozent auf 164,71 USD), Nike (+ 4,47 Prozent auf 42,89 USD), IBM (+ 3,52 Prozent auf 291,10 USD), Microsoft (+ 3,14 Prozent auf 384,74 USD) und American Express (+ 2,65 Prozent auf 347,23 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Walmart (-4,86 Prozent auf 107,76 USD), Caterpillar (-4,27 Prozent auf 1.019,39 USD), Merck (-1,63 Prozent auf 126,40 USD), NVIDIA (-1,55 Prozent auf 196,98 USD) und Cisco (-0,99 Prozent auf 116,30 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11.387.100 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Salesforce-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Chevron-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net