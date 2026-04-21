NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag im Plus

Index-Performance im Fokus

Der Dow Jones macht am Nachmittag Gewinne.

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,52 Prozent stärker bei 49.403,86 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,344 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,10 Prozent stärker bei 49.688,37 Punkten in den Handel, nach 49.149,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49.271,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49.624,48 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,037 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, mit 45.577,47 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49.384,01 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 22.04.2025, den Stand von 39.186,98 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,11 Prozent zu. Bei 50.512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 4,96 Prozent auf 230,04 USD), Apple (+ 2,78 Prozent auf 273,57 USD), UnitedHealth (+ 1,90 Prozent auf 352,60 USD), Microsoft (+ 1,63 Prozent auf 431,08 USD) und Amazon (+ 1,38 Prozent auf 253,35 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil IBM (-2,61 Prozent auf 249,01 USD), 3M (-1,93 Prozent auf 145,60 USD), Home Depot (-1,49 Prozent auf 291,55 EUR), Nike (-1,06 Prozent auf 45,90 USD) und Johnson Johnson (-0,81 Prozent auf 224,32 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10.980.813 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,178 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net