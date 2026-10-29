NYSE-Handel Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Dow Jones-Performance

29.10.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones gab sich am Donnerstag schwächer.

Letztendlich verlor der Dow Jones im NYSE-Handel 0,25 Prozent auf 52.342,56 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,168 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,266 Prozent tiefer bei 52.335,43 Punkten in den Handel, nach 52.475,10 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 52.086,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 52.405,88 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,042 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der Dow Jones mit 51.349,92 Punkten berechnet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Stand von 51.594,14 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 47.632,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,19 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 3,83 Prozent auf 146,33 USD), Nike (+ 3,42 Prozent auf 38,42 USD), Boeing (+ 3,30 Prozent auf 172,65 USD), Sherwin-Williams (+ 2,90 Prozent auf 330,10 USD) und McDonalds (+ 2,75 Prozent auf 257,38 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-12,29 Prozent auf 282,32 USD), Caterpillar (-9,25 Prozent auf 647,39 USD), Salesforce (-4,63 Prozent auf 230,90 USD), Amazon (-4,25 Prozent auf 243,79 USD) und Cisco (-1,54 Prozent auf 108,59 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 24.637.060 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net