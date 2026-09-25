NYSE-Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

Dow Jones-Kursverlauf

25.09.26 17:59 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am fünften Tag der Woche.

Um 17:56 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,42 Prozent auf 51.564,52 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,356 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,128 Prozent stärker bei 51.415,75 Punkten in den Handel, nach 51.349,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.339,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 51.632,71 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,717 Prozent nach. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 53.577,40 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Stand von 51.920,62 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 45.947,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 3,25 Prozent auf 514,10 USD), 3M (+ 0,84 Prozent auf 168,93 USD), Boeing (+ 0,81 Prozent auf 198,40 USD), Caterpillar (+ 0,76 Prozent auf 811,38 USD) und Amgen (+ 0,74 Prozent auf 409,06 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-1,39 Prozent auf 234,92 USD), Walt Disney (-0,88 Prozent auf 104,64 USD), Nike (-0,75 Prozent auf 35,72 USD), NVIDIA (-0,45 Prozent auf 223,56 USD) und Visa (-0,45 Prozent auf 366,34 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.106.574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,774 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,63 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,55 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net