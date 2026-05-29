NYSE-Handel Dow Jones fällt am Montagmittag zurück

Index-Performance

Mit dem Dow Jones geht es derzeit abwärts.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 50.915,57 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 20,615 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,507 Prozent tiefer bei 50.773,91 Punkten, nach 51.032,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 50.767,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51.161,10 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 01.05.2026, den Wert von 49.499,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 48.977,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 42.270,07 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,24 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 51.161,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 10,04 Prozent auf 210,28 USD), IBM (+ 8,95 Prozent auf 324,45 USD), NVIDIA (+ 4,49 Prozent auf 220,62 USD), Microsoft (+ 2,69 Prozent auf 462,37 USD) und Chevron (+ 1,84 Prozent auf 185,82 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Merck (-3,29 Prozent auf 114,81 USD), Home Depot (-3,26 Prozent auf 265,35 EUR), Sherwin-Williams (-2,99 Prozent auf 294,77 USD), Boeing (-2,88 Prozent auf 224,49 USD) und Amgen (-2,72 Prozent auf 327,63 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21.418.712 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,380 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net