NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Handelsende

Index im Blick

Kaum bewegt zeigte sich der Dow Jones zum Handelsschluss.

Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 46.124,06 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 17,697 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,876 Prozent auf 45.803,82 Punkte an der Kurstafel, nach 46.208,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.400,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45.769,69 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, stand der Dow Jones bei 49.174,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48.731,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wurde der Dow Jones mit 42.583,32 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 4,67 Prozent nach. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.369,39 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 2,59 Prozent auf 80,86 USD), Caterpillar (+ 2,13 Prozent auf 716,63 USD), Nike (+ 1,48 Prozent auf 53,49 USD), Walmart (+ 1,10 Prozent auf 122,05 USD) und UnitedHealth (+ 1,02 Prozent auf 272,28 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-6,23 Prozent auf 183,02 USD), IBM (-3,16 Prozent auf 240,59 USD), Microsoft (-2,68 Prozent auf 372,74 USD), Walt Disney (-1,59 Prozent auf 96,39 USD) und Amazon (-1,38 Prozent auf 207,24 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 34.509.354 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net