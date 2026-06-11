NYSE-Handel: Dow Jones fester

Kursverlauf

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 17:56 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,68 Prozent auf 51.193,21 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,680 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,72 Prozent schwächer bei 49.972,07 Punkten, nach 50.848,75 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.409,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 50.827,84 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0,384 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, notierte der Dow Jones bei 49.760,56 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 12.03.2026, den Wert von 46.677,85 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 42.967,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,81 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 51.660,40 Punkte. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Goldman Sachs (+ 3,00 Prozent auf 1.066,70 USD), JPMorgan Chase (+ 2,30 Prozent auf 320,71 USD), Verizon (+ 2,14 Prozent auf 47,95 USD), American Express (+ 1,82 Prozent auf 324,28 USD) und Honeywell (+ 1,75 Prozent auf 222,95 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amazon (-2,08 Prozent auf 236,49 USD), Apple (-1,25 Prozent auf 291,93 USD), Boeing (-1,20 Prozent auf 218,96 USD), Nike (-0,98 Prozent auf 45,51 USD) und Salesforce (-0,93 Prozent auf 164,90 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 10.142.331 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,192 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net