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Dow Jones-Kursverlauf

NYSE-Handel: Dow Jones in Grün

29.05.26 20:02 Uhr
NYSE-Handel: Dow Jones in Grün | finanzen.net

Der Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuwächse.

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Aktien
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51.066,0 PKT 397,0 PKT 0,78%
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Am Freitag legt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,51 Prozent auf 50.925,07 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 20,426 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 50.660,98 Zählern und damit 0,016 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (50.668,97 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51.085,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50.698,27 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0,471 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 29.04.2026, den Wert von 48.861,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der Dow Jones bei 48.977,92 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 29.05.2025, einen Wert von 42.215,73 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,26 Prozent zu. Bei 51.085,54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 9,95 Prozent auf 193,70 USD), IBM (+ 9,95 Prozent auf 290,50 USD), Microsoft (+ 3,87 Prozent auf 443,50 USD), Honeywell (+ 1,90 Prozent auf 237,43 USD) und Visa (+ 1,82 Prozent auf 330,88 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Walmart (-3,07 Prozent auf 115,25 USD), Johnson Johnson (-2,29 Prozent auf 225,51 USD), Caterpillar (-2,04 Prozent auf 869,54 USD), Nike (-1,36 Prozent auf 46,73 USD) und Coca-Cola (-1,18 Prozent auf 79,46 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17.026.379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 5,87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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