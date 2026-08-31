DAX 25.970 -1,1%ESt50 6.369 -0,8%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 -3,1%Nas 26.085 -1,1%Bitcoin 66.347 -1,9%Euro 1,1591 -0,3%Öl 95,1 +5,1%Gold 4.332 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

NYSE-Handel Dow Jones in Rot

NYSE-Handel Dow Jones in Rot

Der Dow Jones verliert am Mittag an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
220.25 EUR -3.20 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
280.25 EUR 8.30 EUR 3.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
671.20 EUR -7.60 EUR -1.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
180.86 EUR 4.64 EUR 2.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
275.00 EUR -7.50 EUR -2.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
33.04 EUR -0.75 EUR -2.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
187.24 EUR -2.82 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
127.38 EUR 2.24 EUR 1.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
290.20 EUR -1.60 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
313.80 EUR -3.40 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
341.00 EUR 6.00 EUR 1.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Walmart
91.51 EUR 1.53 EUR 1.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,749.65 USD -436.25 USD -0.82 %
News | Analysen

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE 0,40 Prozent leichter bei 52.973,07 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,961 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,520 Prozent stärker bei 53.462,60 Punkten in den Handel, nach 53.185,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.815,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53.176,60 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52.485,03 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51.078,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45.544,88 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,49 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 2,58 Prozent auf 325,04 USD), Procter Gamble (+ 1,92 Prozent auf 147,91 USD), UnitedHealth (+ 1,68 Prozent auf 395,96 USD), Chevron (+ 1,30 Prozent auf 208,83 USD) und Walmart (+ 1,20 Prozent auf 106,13 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-1,84 Prozent auf 782,83 USD), Home Depot (-1,82 Prozent auf 277,30 EUR), Sherwin-Williams (-1,82 Prozent auf 332,64 USD), Amazon (-1,80 Prozent auf 255,11 USD) und Nike (-1,75 Prozent auf 38,38 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7.706.133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,519 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,18 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.