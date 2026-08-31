NYSE-Handel Dow Jones in Rot

Index-Performance im Fokus

01.09.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones verliert am Mittag an Boden.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE 0,40 Prozent leichter bei 52.973,07 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,961 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,520 Prozent stärker bei 53.462,60 Punkten in den Handel, nach 53.185,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.815,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53.176,60 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52.485,03 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51.078,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45.544,88 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,49 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 2,58 Prozent auf 325,04 USD), Procter Gamble (+ 1,92 Prozent auf 147,91 USD), UnitedHealth (+ 1,68 Prozent auf 395,96 USD), Chevron (+ 1,30 Prozent auf 208,83 USD) und Walmart (+ 1,20 Prozent auf 106,13 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-1,84 Prozent auf 782,83 USD), Home Depot (-1,82 Prozent auf 277,30 EUR), Sherwin-Williams (-1,82 Prozent auf 332,64 USD), Amazon (-1,80 Prozent auf 255,11 USD) und Nike (-1,75 Prozent auf 38,38 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7.706.133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,519 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,18 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net