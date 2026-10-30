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Dow Jones im Blick

NYSE-Handel Dow Jones in Rot

NYSE-Handel Dow Jones in Rot

Der Dow Jones gibt sich am Nachmittag schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
213.25 EUR 10.25 EUR 5.05 %
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Caterpillar Inc.
560.00 EUR -29.20 EUR -4.96 %
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Chevron Corp.
210.95 EUR 2.80 EUR 1.35 %
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Cisco Inc.
93.50 EUR -3.78 EUR -3.89 %
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Coca-Cola Co.
84.63 EUR 1.86 EUR 2.25 %
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Goldman Sachs
810.80 EUR -21.80 EUR -2.62 %
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Home Depot
292.90 EUR 4.70 EUR 1.63 %
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Merck Co.
134.60 EUR 2.10 EUR 1.58 %
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Microsoft Corp.
467.15 EUR -6.90 EUR -1.46 %
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Nike Inc.
34.67 EUR 0.25 EUR 0.73 %
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NVIDIA Corp.
183.38 EUR -5.36 EUR -2.84 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
352.60 EUR 1.80 EUR 0.51 %
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Walmart
110.36 EUR 2.20 EUR 2.03 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,770.31 USD -572.25 USD -1.09 %
News | Analysen

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1,33 Prozent tiefer bei 51.644,19 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 25,997 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,490 Prozent auf 52.086,13 Punkte an der Kurstafel, nach 52.342,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51.563,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52.383,90 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 1,29 Prozent zurück. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 50.906,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52.208,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47.522,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,74 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 2,61 Prozent auf 150,15 USD), Walmart (+ 2,13 Prozent auf 123,83 USD), Coca-Cola (+ 1,75 Prozent auf 94,44 USD), Home Depot (+ 1,58 Prozent auf 295,40 EUR) und Chevron (+ 1,44 Prozent auf 234,80 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-5,66 Prozent auf 201,58 USD), Goldman Sachs (-5,05 Prozent auf 880,88 USD), Cisco (-4,62 Prozent auf 103,57 USD), Caterpillar (-4,56 Prozent auf 617,87 USD) und Amazon (-2,42 Prozent auf 237,90 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 16.760.790 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,604 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,14 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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