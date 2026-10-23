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Index im Fokus

NYSE-Handel Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein

NYSE-Handel Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones verliert am fünften Tag der Woche an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
280.40 EUR -7.90 EUR -2.74 %
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Caterpillar Inc.
617.00 EUR -9.20 EUR -1.47 %
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Chevron Corp.
208.30 EUR 6.80 EUR 3.37 %
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Cisco Inc.
95.12 EUR 1.87 EUR 2.01 %
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Coca-Cola Co.
83.31 EUR -1.69 EUR -1.99 %
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Honeywell Technologies
195.04 EUR 3.74 EUR 1.96 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
225.60 EUR 2.20 EUR 0.98 %
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Microsoft Corp.
468.80 EUR 4.20 EUR 0.90 %
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Nike Inc.
33.58 EUR -0.69 EUR -2.01 %
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NVIDIA Corp.
189.64 EUR 0.74 EUR 0.39 %
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Procter & Gamble Co.
144.28 EUR -3.74 EUR -2.53 %
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Sherwin-Williams Co.
299.70 EUR -4.60 EUR -1.51 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
360.70 EUR 9.80 EUR 2.79 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,336.51 USD -531.47 USD -1.01 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,91 Prozent auf 52.386,25 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 26,283 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,151 Prozent auf 52.788,41 Punkte an der Kurstafel, nach 52.867,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52.696,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52.055,10 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,784 Prozent nach oben. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 51.511,59 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 51.711,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 46.734,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,28 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. 45.057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 2,91 Prozent auf 233,28 USD), Cisco (+ 1,49 Prozent auf 106,45 USD), Microsoft (+ 0,74 Prozent auf 524,93 USD), IBM (+ 0,47 Prozent auf 253,29 USD) und Honeywell Technologies (+ 0,06 Prozent auf 218,44 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil American Express (-3,84 Prozent auf 312,68 USD), Procter Gamble (-2,60 Prozent auf 161,29 USD), Caterpillar (-2,51 Prozent auf 686,40 USD), Coca-Cola (-2,03 Prozent auf 93,40 USD) und Sherwin-Williams (-1,88 Prozent auf 339,12 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6.159.205 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,13 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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