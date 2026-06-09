NYSE-Handel Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
Der Dow Jones gab sich am Mittwochabend schwächer.
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Am Mittwoch tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1,87 Prozent schwächer bei 49.918,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,222 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,113 Prozent schwächer bei 50.814,42 Punkten in den Mittwochshandel, nach 50.872,11 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 50.769,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49.909,07 Punkten erreichte.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 2,11 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49.609,16 Punkte. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 10.03.2026, mit 47.706,51 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Wert von 42.866,87 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,18 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 51.660,40 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Coca-Cola (+ 2,77 Prozent auf 83,59 USD), Verizon (+ 2,56 Prozent auf 46,95 USD), Chevron (+ 1,63 Prozent auf 189,80 USD), Walmart (+ 1,44 Prozent auf 120,59 USD) und Travelers (+ 1,04 Prozent auf 303,36 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-6,40 Prozent auf 856,16 USD), Honeywell (-4,55 Prozent auf 205,88 USD), NVIDIA (-3,73 Prozent auf 200,42 USD), Goldman Sachs (-2,98 Prozent auf 1.001,29 USD) und Boeing (-2,57 Prozent auf 209,00 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.367.141 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,370 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel
Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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