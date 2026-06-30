NYSE-Handel Dow Jones legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Dow Jones aktuell

Kaum verändert zeigte sich der Dow Jones schlussendlich.

Am Mittwoch schloss der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 52.305,24 Punkten ab. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 23,318 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,289 Prozent auf 52.168,18 Punkte an der Kurstafel, nach 52.319,20 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.742,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 52.026,64 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,596 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 01.06.2026, lag der Dow Jones noch bei 51.078,88 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 01.04.2026, einen Stand von 46.565,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44.494,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 52.742,66 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 4,90 Prozent auf 43,06 USD), Salesforce (+ 4,19 Prozent auf 163,23 USD), Microsoft (+ 3,02 Prozent auf 384,28 USD), American Express (+ 2,88 Prozent auf 348,00 USD) und UnitedHealth (+ 2,62 Prozent auf 426,54 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Caterpillar (-6,90 Prozent auf 991,41 USD), Walmart (-3,92 Prozent auf 108,82 USD), Merck (-2,44 Prozent auf 125,37 USD), NVIDIA (-1,25 Prozent auf 197,58 USD) und 3M (-1,20 Prozent auf 159,96 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 41.293.657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,138 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones hat die Salesforce-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Chevron-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net