NYSE-Handel: Dow Jones mittags im Plus

Dow Jones im Blick

05.08.26 17:59 Uhr

Für den Dow Jones geht es heute aufwärts.

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE 0,80 Prozent höher bei 54.516,18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,970 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,822 Prozent auf 53.641,21 Punkte an der Kurstafel, nach 54.085,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 54.266,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 54.744,33 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 3,33 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 52.900,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49.298,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44.111,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 3,93 Prozent auf 405,33 USD), NVIDIA (+ 3,82 Prozent auf 220,04 USD), McDonalds (+ 2,13 Prozent auf 274,05 USD), Caterpillar (+ 2,09 Prozent auf 894,87 USD) und Walt Disney (+ 2,08 Prozent auf 100,22 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-2,20 Prozent auf 144,75 USD), Chevron (-1,95 Prozent auf 186,68 USD), Amazon (-1,07 Prozent auf 274,46 USD), Microsoft (-0,67 Prozent auf 489,50 USD) und Visa (-0,65 Prozent auf 367,19 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 16.093.713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,333 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,93 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net