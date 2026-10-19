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Dow Jones-Entwicklung

NYSE-Handel: Dow Jones notiert am Montagnachmittag im Plus

NYSE-Handel: Dow Jones notiert am Montagnachmittag im Plus

Dow Jones-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
147.25 EUR 1.55 EUR 1.06 %
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Alphabet C (ex Google)
303.60 EUR 4.65 EUR 1.56 %
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Amazon
233.95 EUR 12.15 EUR 5.48 %
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Amgen Inc.
383.55 EUR -3.90 EUR -1.01 %
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Home Depot
272.65 EUR -1.25 EUR -0.46 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
212.00 EUR 5.15 EUR 2.49 %
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JPMorgan Chase & Co.
300.40 EUR -3.65 EUR -1.20 %
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Merck Co.
129.96 EUR 0.44 EUR 0.34 %
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Microsoft Corp.
476.05 EUR 5.40 EUR 1.15 %
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Nike Inc.
33.09 EUR -0.33 EUR -1.00 %
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NVIDIA Corp.
193.82 EUR 2.64 EUR 1.38 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
345.30 EUR 5.70 EUR 1.68 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,056.76 USD 54.35 USD 0.1 %
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Am Montag geht es im Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,05 Prozent auf 52.030,89 Punkte aufwärts. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25,972 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,588 Prozent höher bei 52.308,28 Punkten in den Handel, nach 52.002,41 Punkten am Vortag.

Bei 51.863,80 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52.134,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, mit 51.682,64 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 52.146,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46.190,61 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,54 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 4,94 Prozent auf 262,34 USD), IBM (+ 2,31 Prozent auf 237,51 USD), NVIDIA (+ 1,47 Prozent auf 217,28 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,02 Prozent auf 340,35 USD) und Microsoft (+ 0,91 Prozent auf 533,89 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Home Depot (-1,41 Prozent auf 275,55 EUR), 3M (-1,37 Prozent auf 162,49 USD), JPMorgan Chase (-1,09 Prozent auf 336,01 USD), Merck (-1,04 Prozent auf 144,43 USD) und Amgen (-1,04 Prozent auf 428,00 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11.072.109 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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