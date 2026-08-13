NYSE-Handel Dow Jones sackt zum Handelsende ab
Am Freitagabend herrschte in New York ein ruhiger Handel.
Werte in diesem Artikel
Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent leichter bei 53.732,41 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25,017 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,021 Prozent tiefer bei 53.828,55 Punkten in den Freitagshandel, nach 53.839,99 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 53.673,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 53.890,84 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones
Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,629 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 52.508,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 50.063,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, stand der Dow Jones bei 44.911,26 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,06 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Walt Disney (+ 1,96 Prozent auf 106,85 USD), Chevron (+ 1,16 Prozent auf 200,00 USD), UnitedHealth (+ 0,67) Prozent auf 401,73 USD), Boeing (+ 0,58 Prozent auf 231,67 USD) und Coca-Cola (+ 0,33 Prozent auf 87,71 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-2,56 Prozent auf 196,21 USD), Cisco (-1,58 Prozent auf 111,68 USD), Nike (-1,21 Prozent auf 40,73 USD), IBM (-1,19 Prozent auf 234,32 USD) und Home Depot (-1,05 Prozent auf 292,10 EUR).
Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.362.613 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro heraus.
KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder
In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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