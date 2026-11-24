Kursverlauf

Der Dow Jones entwickelte sich am zweiten Tag der Woche positiv.

Zum Handelsschluss sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,85 Prozent auf 50.018,70 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 23,311 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,717 Prozent auf 49.239,91 Punkte an der Kurstafel, nach 49.595,31 Punkten am Vortag.

Bei 49.294,49 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 50.075,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 52.215,16 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 24.08.2026, mit 53.417,16 Punkten bewertet. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 46.448,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,38 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 5,89 Prozent auf 35,75 USD), Amgen (+ 5,54 Prozent auf 473,94 USD), Merck (+ 4,50 Prozent auf 141,57 USD), Salesforce (+ 4,21 Prozent auf 193,26 USD) und Johnson Johnson (+ 2,37 Prozent auf 276,46 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-5,86 Prozent auf 155,38 USD), Cisco (-2,90 Prozent auf 93,99 USD), Goldman Sachs (-2,14 Prozent auf 806,02 USD), Amazon (-1,21 Prozent auf 252,29 USD) und Caterpillar (-1,17 Prozent auf 540,63 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 82.917.607 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,566 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,76 erwartet. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net