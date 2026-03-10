DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -1,8%Nas22.702 ±0,0%Bitcoin61.272 +1,8%Euro1,1576 -0,3%Öl91,73 +0,4%Gold5.178 -0,2%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer
Dow Jones-Kursentwicklung

NYSE-Handel Dow Jones schwächer

11.03.26 18:00 Uhr
NYSE-Handel Dow Jones schwächer

Der Dow Jones fällt am Mittwoch.

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,74 Prozent auf 47.354,90 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,501 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,136 Prozent höher bei 47.771,43 Punkten, nach 47.706,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 47.185,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47.711,26 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,035 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der Dow Jones 50.121,40 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 48.704,01 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 41.433,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,12 Prozent nach unten. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46.615,52 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 1,95 Prozent auf 189,92 USD), Cisco (+ 0,79 Prozent auf 78,31 USD), Amgen (+ 0,60 Prozent auf 377,68 USD), UnitedHealth (+ 0,58 Prozent auf 283,99 USD) und NVIDIA (+ 0,48 Prozent auf 185,66 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Goldman Sachs (-1,99 Prozent auf 817,18 USD), Sherwin-Williams (-1,90 Prozent auf 324,05 USD), Home Depot (-1,85 Prozent auf 302,85 EUR), Procter Gamble (-1,63 Prozent auf 153,46 USD) und Visa (-1,51 Prozent auf 309,69 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.558.835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,865 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

