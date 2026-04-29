NYSE-Handel: Dow Jones verbucht am Nachmittag Gewinne

Marktbericht

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1,47 Prozent stärker bei 49.582,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,751 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,618 Prozent auf 49.163,78 Punkte an der Kurstafel, nach 48.861,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48.762,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49.610,43 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,957 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 45.216,14 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 48.892,47 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40.669,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,48 Prozent zu Buche. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 10,53 Prozent auf 895,35 USD), Walmart (+ 3,04 Prozent auf 131,90 USD), Amgen (+ 2,84 Prozent auf 347,62 USD), Boeing (+ 2,30 Prozent auf 229,26 USD) und Home Depot (+ 2,17 Prozent auf 279,95 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Microsoft (-5,41 Prozent auf 401,50 USD), NVIDIA (-4,05 Prozent auf 200,77 USD), Salesforce (-3,49 Prozent auf 174,90 USD), Visa (-1,22 Prozent auf 330,76 USD) und Amazon (-1,21 Prozent auf 259,87 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 26.997.455 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,439 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,42 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net