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Index-Performance

NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste

NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste

Der Dow Jones verliert heute an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
186.20 EUR -2.20 EUR -1.17 %
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Chevron Corp.
177.68 EUR 0.66 EUR 0.37 %
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Home Depot
286.85 EUR -6.55 EUR -2.23 %
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231.10 EUR -0.20 EUR -0.09 %
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Nike Inc.
34.37 EUR -0.87 EUR -2.45 %
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NVIDIA Corp.
185.48 EUR -1.48 EUR -0.79 %
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Sherwin-Williams Co.
304.20 EUR 7.90 EUR 2.67 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
311.60 EUR -6.90 EUR -2.17 %
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UnitedHealth Inc.
331.60 EUR -2.20 EUR -0.66 %
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Walmart
89.34 EUR -10.24 EUR -10.28 %
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Walt Disney
91.72 EUR 0.20 EUR 0.22 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,833.68 USD -629.37 USD -1.18 %
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Um 20:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,04 Prozent schwächer bei 52.908,05 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,532 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 53.463,47 Punkte an der Kurstafel, nach 53.463,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 52.903,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53.381,22 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,41 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der Dow Jones auf 51.839,26 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 50.009,35 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 44.938,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,35 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 1,02 Prozent auf 91,28 USD), Travelers (+ 0,97 Prozent auf 365,75 USD), Chevron (+ 0,74 Prozent auf 207,29 USD), McDonalds (+ 0,63 Prozent auf 269,13 USD) und Walt Disney (+ 0,34 Prozent auf 107,29 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Walmart (-8,94 Prozent auf 104,09 USD), Boeing (-3,22 Prozent auf 215,06 USD), Home Depot (-2,63 Prozent auf 288,60 EUR), Sherwin-Williams (-2,02 Prozent auf 346,44 USD) und Nike (-1,75 Prozent auf 40,33 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Walmart-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 12.740.363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,550 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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