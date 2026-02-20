NYSE-Handel Dow Jones verliert zum Start

Dow Jones-Kursverlauf

Der Dow Jones notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Montag sinkt der Dow Jones um 15:57 Uhr via NYSE um 0,70 Prozent auf 49.279,54 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,586 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49.323,00 Zählern und damit 0,611 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (49.625,97 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49.695,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49.249,52 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49.098,71 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 46.245,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, lag der Dow Jones bei 43.428,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 1,60 Prozent auf 192,85 USD), Verizon (+ 1,44 Prozent auf 49,96 USD), Johnson Johnson (+ 1,34 Prozent auf 245,73 USD), Chevron (+ 1,25 Prozent auf 186,23 USD) und Travelers (+ 1,24 Prozent auf 308,70 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-4,06 Prozent auf 177,65 USD), Nike (-2,95 Prozent auf 63,47 USD), American Express (-2,27 Prozent auf 338,33 USD), Microsoft (-2,15 Prozent auf 388,70 USD) und Amazon (-2,05 Prozent auf 205,81 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6.783.112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,923 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

