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Dow Jones-Performance

NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag leichter

NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag leichter

So bewegt sich der Dow Jones mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
722.60 EUR -26.00 EUR -3.47 %
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Cisco Inc.
96.10 EUR -1.33 EUR -1.37 %
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Coca-Cola Co.
76.74 EUR 1.63 EUR 2.17 %
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Goldman Sachs
899.40 EUR -6.00 EUR -0.66 %
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Honeywell Technologies
198.32 EUR -1.00 EUR -0.50 %
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Johnson & Johnson
233.60 EUR 6.50 EUR 2.86 %
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Nike Inc.
34.59 EUR 0.75 EUR 2.22 %
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NVIDIA Corp.
190.08 EUR -5.00 EUR -2.56 %
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Salesforce
170.40 EUR 4.10 EUR 2.47 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
312.10 EUR -5.90 EUR -1.86 %
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UnitedHealth Inc.
342.20 EUR 2.20 EUR 0.65 %
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Visa Inc.
314.80 EUR 3.30 EUR 1.06 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,369.47 USD -90.31 USD -0.17 %
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Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,23 Prozent auf 53.338,56 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,936 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,380 Prozent auf 53.663,11 Punkte an der Kurstafel, nach 53.459,78 Punkten am Vortag.

Bei 53.478,76 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 53.256,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52.146,42 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 49.686,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44.911,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,24 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,34 Prozent auf 197,35 USD), Johnson Johnson (+ 3,14 Prozent auf 270,61 USD), Nike (+ 2,69 Prozent auf 40,14 USD), Coca-Cola (+ 2,08 Prozent auf 88,79 USD) und Visa (+ 1,79 Prozent auf 365,28 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-4,90 Prozent auf 838,44 USD), NVIDIA (-2,40 Prozent auf 219,60 USD), Cisco (-1,72 Prozent auf 110,96 USD), Goldman Sachs (-1,65 Prozent auf 1.034,00 USD) und Honeywell Technologies (-0,54 Prozent auf 228,22 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8.241.387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,709 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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