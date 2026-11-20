S&P 500-Entwicklung

Der S&P 500 notierte heute auf tiefrotem Niveau.

Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel zum Handelsende um 3,70 Prozent auf 6.910,39 Punkte zurück. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 61,791 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,209 Prozent schwächer bei 7.160,81 Punkten in den Freitagshandel, nach 7.175,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6.882,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.198,67 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 8,03 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 7.712,57 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Stand von 7.641,16 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 6.538,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,757 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Gap (+ 11,44 Prozent auf 20,94 USD), Global Payments (+ 9,95 Prozent auf 91,83 USD), General Mills (+ 3,65 Prozent auf 35,74 USD), McCormick (+ 3,43 Prozent auf 47,40 USD) und HCA (+ 3,31 Prozent auf 475,57 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Sandisk (-89,51 Prozent auf 79,24 USD), Bloom Energy (-15,30 Prozent auf 142,39 USD), NVIDIA (-14,01 Prozent auf 125,53 USD), Micron Technology (-13,89 Prozent auf 594,51 USD) und Lumentum (-13,72 Prozent auf 461,71 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 149.446.192 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,661 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net