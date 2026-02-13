NYSE-Handel: S&P 500 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Index-Performance im Blick

Zum Handelsschluss legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag ging der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 6.843,22 Punkten aus dem Dienstagshandel. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 54,116 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6.821,45 Zählern und damit 0,215 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.836,17 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.775,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.866,99 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.940,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.672,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.114,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,222 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.775,50 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Norwegian Cruise Line (+ 12,15 Prozent auf 24,10 USD), Under Armour (+ 8,18 Prozent auf 7,54 USD), Under Armour (+ 7,37 Prozent auf 7,72 USD), Fiserv (+ 6,89 Prozent auf 63,45 USD) und Southwest Airlines (+ 6,16 Prozent auf 54,26 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Genuine Parts (-14,56 Prozent auf 125,74 USD), IPG Photonics (-12,38 Prozent auf 134,86 USD), Allegion (-9,38 Prozent auf 162,67 USD), Leidos (-8,38 Prozent auf 161,53 USD) und Vulcan Materials (-7,76 Prozent auf 302,22 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40.053.283 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,750 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net