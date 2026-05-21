NYSE-Handel: S&P 500 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 schloss den Freitagshandel mit Gewinnen ab.

Zum Handelsende kletterte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,37 Prozent auf 7.473,47 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60,750 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,449 Prozent höher bei 7.479,15 Punkten in den Handel, nach 7.445,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.463,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.506,32 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0,788 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 22.04.2026, einen Wert von 7.137,90 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 6.909,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, notierte der S&P 500 bei 5.842,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,97 Prozent aufwärts. Bei 7.517,12 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Dell Technologies (+ 16,77 Prozent auf 295,19 USD), HP (+ 15,25 Prozent auf 25,24 USD), NetApp (+ 12,44 Prozent auf 139,36 USD), Skyworks Solutions (+ 12,08 Prozent auf 82,42 USD) und Estée Lauder Companies (+ 11,92 Prozent auf 88,32 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Coinbase (-4,43 Prozent auf 184,99 USD), Take Two (-4,42 Prozent auf 227,55 USD), Sandisk (-4,12 Prozent auf 1.478,69 USD), EchoStar A (-3,30 Prozent auf 124,20 USD) und Robinhood (-3,00 Prozent auf 73,64 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 35.155.274 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,659 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 10,81 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net