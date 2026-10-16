NYSE-Handel S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

S&P 500-Entwicklung

16.10.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 fällt am Freitagmittag.

Am Freitag notiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,50 Prozent schwächer bei 7.705,27 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 64,267 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,168 Prozent stärker bei 7.757,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 7.744,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.704,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.756,84 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,38 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 7.551,81 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Stand von 7.533,77 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 6.629,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,35 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Honeywell Aerospace (+ 3,95 Prozent auf 169,56 USD), Host Hotels Resorts (+ 3,44 Prozent auf 24,67 USD), Crown Castle (+ 3,25 Prozent auf 82,60 USD), IDEXX Laboratories (+ 3,00 Prozent auf 563,60 USD) und Nisource (+ 2,85 Prozent auf 42,43 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Twilio A (-10,82 Prozent auf 243,81 USD), Moderna (-9,97 Prozent auf 212,93 USD), Super Micro Computer (-7,41 Prozent auf 32,49 USD), Cerebras Systems (-7,28 Prozent auf 131,82 USD) und Palo Alto Networks (-7,17 Prozent auf 343,72 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10.957.298 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,746 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net