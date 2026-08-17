NYSE-Handel: S&P 500 mittags mit Kursplus

S&P 500-Entwicklung

19.08.26 17:59 Uhr

Für den S&P 500 geht es am Mittag aufwärts.

Um 17:57 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,40 Prozent fester bei 7.722,64 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,273 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,387 Prozent stärker bei 7.721,53 Punkten, nach 7.691,76 Punkten am Vortag.

Bei 7.743,93 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.700,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 0,873 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 7.457,69 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7.353,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.411,37 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,60 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.816,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Moderna (+ 124,84 Prozent auf 141,56 USD), Estée Lauder Companies (+ 15,53 Prozent auf 97,36 USD), Coinbase (+ 12,21 Prozent auf 164,08 USD), Merck (+ 10,85 Prozent auf 149,83 USD) und Newmont (+ 8,45 Prozent auf 125,78 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Keysight Technologies (-6,13 Prozent auf 320,11 USD), Dell Technologies (-6,09 Prozent auf 440,11 USD), Lam Research (-5,87 Prozent auf 308,67 USD), Seagate Technology (-5,70 Prozent auf 852,13 USD) und Teradyne (-5,51 Prozent auf 382,01 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Moderna-Aktie aufweisen. 21.788.513 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,696 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net