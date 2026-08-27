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S&P 500 im Blick

NYSE-Handel: S&P 500 mittags mit Kursplus

NYSE-Handel: S&P 500 mittags mit Kursplus

So bewegt sich der S&P 500 mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
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Domino's Pizza Inc.
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First Republic Bank
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Gap Inc.
20.22 EUR 2.20 EUR 12.18 %
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Lumentum Holdings Inc
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Marvell Technology
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NVIDIA Corp.
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PayPal Inc
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S&P 500
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Der S&P 500 erhöht sich im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,04 Prozent auf 7.733,75 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,421 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,082 Prozent fester bei 7.737,33 Punkten in den Freitagshandel, nach 7.730,99 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.715,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.771,48 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,918 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 7.428,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der S&P 500 bei 7.563,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.501,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,76 Prozent nach oben. Bei 7.816,70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Gap (+ 13,30 Prozent auf 23,56 USD), Bath Body Works (+ 4,66 Prozent auf 19,52 USD), Dominos Pizza (+ 4,65 Prozent auf 347,51 USD), AppLovin (+ 4,39 Prozent auf 326,37 USD) und Amazon (+ 4,14 Prozent auf 266,88 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-8,46 Prozent auf 221,03 USD), Coinbase (-4,66 Prozent auf 181,83 USD), Autodesk (-4,65 Prozent auf 258,01 USD) und Lumentum (-4,46 Prozent auf 913,48 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 14.015.652 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,69 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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