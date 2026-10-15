NYSE-Handel: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen

S&P 500-Kursentwicklung

15.10.26 17:59 Uhr

Kaum bewegt zeigt sich der S&P 500 am Donnerstagmittag.

Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,09 Prozent auf 7.726,14 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 65,105 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,374 Prozent auf 7.690,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7.718,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.738,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.669,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.585,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.572,40 Punkte. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 6.671,06 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit International Paper (+ 7,49 Prozent auf 34,29 USD), Equifax (+ 6,45 Prozent auf 160,06 USD), Bath Body Works (+ 6,09 Prozent auf 20,11 USD), Expedia (+ 6,02 Prozent auf 291,24 USD) und Marsh McLennan Cos (+ 5,98 Prozent auf 189,07 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Dell Technologies (-7,87 Prozent auf 467,95 USD), Everpure A (-7,01 Prozent auf 131,57 USD), Coherent (-6,71 Prozent auf 245,64 USD), Keysight Technologies (-6,27 Prozent auf 335,20 USD) und Arista Networks (-6,22 Prozent auf 183,26 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14.043.875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net