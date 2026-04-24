NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags freundlich

Index-Bewegung

Der S&P 500 gönnt sich heute eine Verschnaufpause.

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr 0,10 Prozent auf 7.172,02 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 57,852 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,218 Prozent tiefer bei 7.149,47 Punkten in den Montagshandel, nach 7.165,08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7.146,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.175,84 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.368,85 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 6.978,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der S&P 500 mit 5.525,21 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.175,84 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Organon Company (+ 17,10 Prozent auf 13,19 USD), Sandisk (+ 7,59 Prozent auf 1.065,00 USD), Micron Technology (+ 5,22 Prozent auf 522,64 USD), Western Union Company (+ 4,83 Prozent auf 9,33 USD) und Albemarle (+ 4,67 Prozent auf 197,13 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Dominos Pizza (-9,78 Prozent auf 331,87 USD), IPG Photonics (-6,70 Prozent auf 116,21 USD), Dollar Tree (-6,38 Prozent auf 97,13 USD), Teradyne (-5,54 Prozent auf 394,90 USD) und Coherent (-4,72 Prozent auf 320,23 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 25.727.664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,316 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,29 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net