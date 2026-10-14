NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich schwächer

S&P 500-Kursentwicklung

14.10.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,94 Prozent schwächer bei 7.731,79 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 65,095 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,431 Prozent auf 7.771,78 Punkte an der Kurstafel, nach 7.805,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.789,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.729,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.619,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.543,59 Punkte. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 14.10.2025, einen Stand von 6.644,31 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Eli Lilly (+ 3,91 Prozent auf 1.212,10 USD), UnitedHealth (+ 3,90 Prozent auf 392,50 USD), AbbVie (+ 3,39 Prozent auf 283,67 USD), Perrigo Company (+ 3,25 Prozent auf 15,87 USD) und Merck (+ 3,06 Prozent auf 146,32 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Dell Technologies (-10,45 Prozent auf 512,66 USD), Flex (-8,69 Prozent auf 101,25 USD), Akamai (-7,75 Prozent auf 92,19 USD), Lumentum (-7,25 Prozent auf 916,39 USD) und Everpure A (-7,18 Prozent auf 145,70 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.806.287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,866 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,03 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net